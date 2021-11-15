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    Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra dönüyor

    Yönetmen, ouncu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül hayranlarına yeni albüm müjdesini verdi
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2021 - 09:03
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    Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra dönüyor

    Son yaptığı filmlerdeistediği başarıyı bir türlü yakalayamayan Mahsun Kırmızıgül, yıllar sonra müzik hayatına geri dönüyor.

    16 yıl boyunca sinemayla uğraşan Kırmızıgül, hayranlarına yeni albümünün müjdesini verdi. Sosyal medyadan paylaşım yapan sanatç, "Sona geldik" dedi.

    "ALBÜMÜN İSMİNİ PAYLAŞACAĞIZ"

    Twitter'dan haberi duyuran Kırmızıgül, "Sevgili dostlar, yaklaşık iki yıldır emek verdiğimiz albüm çalışmasının sonuna geldik. Perşembe günü sizlere yeni albümün ne zaman çıkacağını, içinde kaç eserin yer alacağını, albümün ismini paylaşacağız" diye yazdı.

    Mahsun Kırmızıgül, 16 yıl sonra dönüyor #1

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