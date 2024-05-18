Mahsun Kırmızıgül açıkladı: Özcan Deniz ve Alişan'la görüşüyoruz Bir dönemin muhteşem üçlüsü olan Mahsun Kırmızıgül, Alişan ve Özcan Deniz, yaklaşık 20 yıl süren küslüğün ardından buzları eritti.

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Alişan, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz, bir zamanların ayrılmaz üçlüsüydü.

Ancak sıkın dostların arasına kara kedi girdi...

Çalıştıkları şirketin iflas etmesiyle farklı yollara giden ve küsen üçlü arasındaki buzlar, 20 yıl sonra eridi.

Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybeden Alişan'a destek olan Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz'in bu hamlesi, buzları eritti.

"Ara ara görüşüyoruz"

Alişan ve Özcan Deniz ile görüştüklerini söyleyen Mahsun Kırmızıgül; "Onlarla ara ara görüşüyorum. Zor günlerde arar sorarım, onların da işleri yoğun, çalışıyorlar, ben yine çok çalışıyorum, bir de ben 17 yıldır müzik yapmadım, onlardan daha çok çalışmak zorundayım. Yeni yeni sahnelere ısınmaya başladım. İlk başlarda çok zorlandım.

"17 yıllık arayı kapatmaya çalışıyorum"

Çünkü 17 yıl sonra eline mikrofon alıp şarkı söylemek çok zor bir işmiş. Uzun yıllar sonra müziğe döndüm ve kendi yazdığınız şarkı sözlerininizi bile unutabiliyorsunuz, bu arayı kapatmak için gerçekten son zamanlarda çok çalıştım. Daha yeni yeni sesim oturmaya başladı. Mutluyum müzik yaptığım için" ifadelerini kullandı.