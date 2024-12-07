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DHA

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü...

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık, dün hayatını kaybetti.

99 yaşındaki Faike Arık'ın alzheimer hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kırmızıgül'ün dün İstanbul'da hayatını kaybeden annesi Faike Arık'ın cenazesi, sabah saatlerinde Yenişehir ilçesindeki Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Camisi'ne getirildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına CHP milletvekilleri Mustafa Sarıgül ve Sezgin Tanrıkulu, oyuncu Zekeriya Karakaş ile vatandaşlar katıldı.

Kırmızıgül gözyaşlarına hakim olamazken, çok sayıda sanatçı cenazeye çelenk gönderdi.

HANİ İLÇESİNDE DEFNEDİLECEK

Arık'ın cenazesi, burada kılınan namazının ardından defnedilmek üzere Hani ilçesi kırsal Veziri Mahallesi'ne götürüldü.