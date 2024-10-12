Uzun bir aranın ardından sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Keyifli olduğu gözlerden kaçmayan Kırmızıgül, aşka dair sorulara da içtenlikle cevap verdi.

Mahsun Kırmızıgül, aşka ayıracak zamanı olmadığını söyledi.

Sosyal medyadan kendisine mesajlar geldiğini de belirten şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"BENİ KİM NE YAPSIN?

Magazin Burada'nın haberine göre Mahsun Kırmızıgül şu ifadelere yer verdi:

Kim beni ne yapsın? Benim gerçekten zamanım yok. Sosyal medyadan alev atan çok oluyor. Evlilik teklifi alıyorum. Diyorum ya beni kim ne yapsın. Diyorlar ki; öyle demeyin, biz varız.