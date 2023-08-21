Mahsun Kırmızıgül Bergen anısnı anlattı Şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum'daki sahnesinde Bergen'le ilgili başından geçen bir anıyı paylaştı.

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Yıllar sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum Yalıkavak’taki bir restoranda konser verdi.

Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda sahne alan Mahsun Kırmızıgül, Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını söyledi ve kariyerinin ilk zamanlarıyla ilgili anısını anlattı.

‘Sakın bu işi bırakma"

Kırmızıgül, "12 yaşımda su satarak bisiklet almıştım. Onu da satarak ilk amatör albümümü çıkarmıştım. İstanbul’dan bir yapımcı beğendi.

İlk sahne tecrübelerimi Bergen’le yaşadım ve yeri çok ayrıdır. Her şarkı söylediğimde Bergen ağlardı ve bana, ‘Sakın bu işi bırakma. Allah vergisi bir sesin var’ derdi." diye konuştu.