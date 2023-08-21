Mahsun Kırmızıgül Bergen anısnı anlattı
ensonhaber.com

Yıllar sonra sahnelere dönen Mahsun Kırmızıgül, Bodrum Yalıkavak’taki bir restoranda konser verdi.

Bodrum Yalıkavak'ta bir mekanda alan Mahsun Kırmızıgül, Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ şarkısını söyledi ve kariyerinin ilk zamanlarıyla ilgili anısını anlattı.

‘Sakın bu işi bırakma"

Kırmızıgül, "12 yaşımda su satarak bisiklet almıştım. Onu da satarak ilk amatör albümümü çıkarmıştım. İstanbul’dan bir yapımcı beğendi.

Mahsun Kırmızıgül Bergen anısnı anlattı

İlk sahne tecrübelerimi Bergen’le yaşadım ve yeri çok ayrıdır. Her şarkı söylediğimde ağlardı ve bana, ‘Sakın bu işi bırakma. Allah vergisi bir sesin var’ derdi." diye konuştu.