Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay boşandı

6 yıllık evlilikleri Beykoz Adliyesi'nde görülen davayla 15 dakikada biten Mahsun Kırmızıgül, “Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtaramadık” dedi.

2016 yılında ABD'de nikah masasına oturan Mahsun Kırmızıgül ile Ece Binay’ın evliliği bitti.

Kırmızıgül’ün ihanet iddialarıyla sallanan evlilik, Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 15 dakikada sona erdi.

Mahkeme, çiftin kızları Lavin’in velayetini anne Ece Binay'a verdi.

“Tüm çabalara rağmen kurtaramadık”

Anlaşmalı olarak yollarını ayıran çiftten Kırmızıgül, “Tüm çabalara rağmen evliliğimizi kurtarmaya çalıştık ama olmadı kurtaramadık. Neden-sonuç ilişkisini fazla konuşmak istemiyorum. Olan oldu.” dedi.

“Dava açtım, sonuçlandı”

İhanet iddialarına sessiz kalan Ece Binay ise “Boşanma davası açmıştım sonuçlandı.” şeklinde konuştu.

Yasak aşk videosu

Hem şarkıcı hem oyuncu hem de yönetmen olan Kırmızıgül’ün yasak aşkıyla videosu sosyal medyaya düşmüş, tüm Türkiye adeta çalkalanmıştı.

Görüntülerde, genç bir kadının dizine yattığı görülen Mahsun Kırmızıgül’ün saçlarını okşattığı anlar yer almıştı.

Evden kovdu

Bu videoyu izleyen eski eş Ece Binay’ın, Kırmızıgül'ü evden kovduğu iddia edilmişti.

Mahsun Kırmızıgül'ün yasak aşkıyla görüntüleri ortaya çıktı VİDEO