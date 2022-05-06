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    Mahsun Kırmızıgül: İnsanlar mutsuzluk denizinde boğuluyor

    Mahsun Kırmızıgül: İnsanlar mutsuzluk denizinde boğuluyor

    Sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli gündeme gelen Mahsun Kırmızıgül, son paylaşımıyla da gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.05.2022 - 07:35
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 08:55
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    Geçtiğimiz haftalarda avukat eşi Ece Binay'dan tek celsede boşanan ve evliliğinin ihanet yüzünden sonra erdiği konuşulan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

    Parasız insanın adam yerine konulmadığını söyleyen Kırmızıgül, Instgram hesabından adeta isyan etti.

    İşte o paylaşım:

    "Bozuk düzen"

    “Doğrulanmış Çok zorlu günlerden geçiyoruz. Eskiden insanlar hayata kattıklarıyla ölçülürken, şu bozuk düzene tamamen kazandığımıza göre size saygı duyuyorlar.

    "Paran yoksa adam yerine koymazlar"

    Çürümüş olan şu hayatta istersen Allame-i cihan ol, gelirin iyi değilse en yakınların bile seni adam yerine koymazlar.

    Vicdan ve merhameten yoksun olanların bu sığ bakışı yüzünden insanlar mutsuzluk denizinde çırpına çırpına boğuluyorlar.”

    Mahsun Kırmızıgül: İnsanlar mutsuzluk denizinde boğuluyor #1

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