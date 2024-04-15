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Sinemada umduğunu bulamayınca müzik kariyerine ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyada 'öldü' şeklinde paylaşımlarla gündeme geldi.
Asılsız haberleri gören Kırmızıgül, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
'Yıkılmadım'
55 yaşındaki sanatçı, 1998 yılında müzikseverlerle buluşturduğu 'Yıkılmadım' adlı parçasının sözleriyle tepki gösterdi.
"Çok ayıp"
Kırmızıgül, "Sırf tık almak için sosyal medyada 'öldü' haberi yapmak gerçekten çok ayıp. Arkadaşlar, yaşıyorum ve sağlığım da yerinde. Önümüzdeki cuma günü sahneye çıkacağım. Yıkılmadım, ayaktayım." ifadelerini kullanarak ölmediğini açıklamış oldu.
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