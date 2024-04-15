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Mahsun Kırmızıgül isyan etti: "Ölmedim, yaşıyorum"

Mahsun Kırmızıgül isyan etti: "Ölmedim, yaşıyorum" Şarkıcı, yapımcı, yönetmen ve oyuncu Mahsun Kırmızıgül, hakkında yapılan "öldü" haberlerine tepki gösterdi.