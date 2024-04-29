Mahsun Kırmızıgül itiraf etti! 120 milyon liraya çektiği filmden zarar etti Yönetmenliğini üstlendiği ve senaryosunu yazdığı 'Prestij Meselesi' filminden sonra müzik kariyerine ağırlık veren Mahsun Kırmızıgül, beyaz perdeye tövbe etti. Ünlü şarkıcı, son filmden de zarar ettiğini itiraf etti.

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ensonhaber.com

Ünlü şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, yıllardır denediği sinemadan umduğunu bulamamıştı.

Filmleri gişede beklenilen ilgili göremeyen Mahsun Kırmızıgül, en son 120 milyon lira harcadığı müziğe başlama hikayesini Prestij Meselesi filminde anlatmıştı.

2023 yılında vizyona giren Prestij Meselesi'nin, Mahsun Kırmızıgül'e mali açıdan zarar ettirdiği ortaya çıktı.

"Zararımızı karşılamadı"

Bu konuda itirafta bulunan ünlü isim, "Maddi anlamda bize geri dönüşü olmadı, zararımızı karşılamadı.

"Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum"

Bir de depreme denk geldi. Olabilir, her film izleyiciyle buluşacak diye bir kural yok. Ben yine de o filmi yaptığım için mutluyum. En azından aklımda olan bir senaryoyu çekmiş oldum. Bazen yazıyorsun, çekilmeyince rahatsız oluyorsun.” diye konuştu.

Sinema sevdası yüzünden uzun zamandır müzik kariyerinden uzak olan Mahsun Kırmızıgül, döndüğü için bu durumdan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi:

"İyi ki sahnelere dönmüşüm"

"Sahneler çok iyi, sold out satıyoruz. Çok mutluyum, iyi ki sahnelere dönmüşüm."

Prestij Meselesi, 8 haftalık gösterim sürecinde 100 bin 506 kişi tarafından izlenip 7.987.897 TL hasılat elde etmişti.