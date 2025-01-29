Haber Merkezi

Arabesk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayata gözlerini yumdu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül'den Ferdi Tayfur'la ilgili yeni bir paylaşım geldi.

Vefa çıkışıyla dikkat çeken Kırmızıgül, şu ifadeleri kullandı: "Ben sahneye her adım attığımda ustaları anıyorum. Sanatçılara vefa, mezar taşlarına çiçek bırakmakla ya da storylerde paylaşmakla değil; onların sesini, mirasını ve ruhunu yaşarken yaşatmakla olur.

"İŞ İŞTEN GEÇMESİN"

Ferdi Tayfur ve diğer büyük ustalar, yalnızca şarkılarında değil, hayatımıza kattıkları duygularla hep bizimle.

Gerçek vefa, iş işten geçtikten sonra değil, sanatçılar hayattayken onların kıymetini bilmektir."