Mahsun Kırmızıgül ve Gülşah Saraçoğlu öpüştü iddiası Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ve şarkıcı Mahsun Kırmızıgül'ün yakınlaştığı hatta ikilinin kuliste öpüşürken görüntülendiği iddia edildi.

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Ünlülerin modacısı Gülşah Saraçoğlu ile şarkıcı Mahsun Kırmızıgül yakınlaştı.. Saraçoğlu'nun her konserine gittiği Kırmızıgül'le aşk yaşadığı hatta ikilinin kuliste öpüştüğü de iddia edilince cevap gecikmedi.

"Büyük bir hakarettir"

Mahsun Kırmızıgül'ün menajeri Yusuf Kırmızıgül, çıkan aşk iddiasının ardından yaptığı açıklamada, "Sanatçımız Mahsun Kırmızıgül hakkında yapılan asılsız ve yalan haberleri esefle kınıyoruz. Bu haberlerin perde arkasını biliyoruz. Mahsun Kırmızıgül, sanat hayatı boyunca sevenleriyle ve kendisini izlemeye gelenlerle sıcak bir iletişim kurmuş ve menajerlerinin, ekibinin de yanında olduğu kulisinde kendisini ziyaret etmek isteyen herkesi ağırlamıştır. Bu haberler hem sanatçımıza hem de kendisini dinlemeye gelen insanlara büyük bir hakarettir. Masa başı yapılan iftira haberleriyle ilgili olarak hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

Gülşah Saraçoğlu ise hakkında çıkan iddialara cevap vermedi.