Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi reytinglerde çakıldı

16 yıl aranın ardından mikrofonu tekrar eline alan Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi yaptığı programda hava durumundan az izlendi.

Mahsun Kırmızıgül, son dönemde yaptığı işlerin aksine yaptığı açıklamalarla gündeme gelebilen bir isim.

Hükümetin karşısında yer alarak muhalefetin sanatçıları arasına girme çabasında olan Kırmızıgül, servet harcadığı filmlerde başarıyı yakalayamayınca 16 yıl sonra müziğe döndü.

REYTİNGLERDE ÇAKILDI

Mahsun Kırmızıgül, Hoş Geldin albümünün parçalarını 31 Aralık gecesi sahnede seslendirmek üzere Show TV ile anlaştı.

Ancak halk arasında popülaritesi düşen Kırmızıgül'ün programı, istenilen ilgiyi görmedi.

5 MİLYON LİRAYA ANLAŞTI

Kanal ile 5 milyon liraya anlaşan Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı gecesi şarkılarını ilk kez seslendirmek üzere çıktığı televizyon kanalının reytinglerinin 2 bandı oranında olduğu belirlendi.

HAVA DURUMUNDAN BİLE AZ İZLENDİ

31 Aralık gecesinin verilerine göre Mahsun Kırmızıgül'le Yılbaşı Özel Konseri, hava durumundan az izlendi.

Hatırlanacağı üzere Mahsun Kırmızıgül son hüsranını gişede yaşamıştı.

14 milyon liralık bütçeyle çektiği filmden sadece 4 milyon liralık gelir elde etmişti.