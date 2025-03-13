Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü! Yakın dostunu kaybetti

Haber Merkezi

Son dönemde zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül'ün 99 yaşındaki annesi Faike Bezencir, 6 Aralık 2024'te hayatını kaybetmişti. Mahsun Kırmızıgül'ün annesi, Diyarbakır'da yoğun katılımın olduğu cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Annesinin ölümüyle sarsılan ünlü isim, kısa bir süre sonra da 'ağabeyim' dediği Edip Akbayram'ı kaybetti.

4 ay içinde peş peşe ölüm haberleri alan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yakın arkadaşını kaybettiğini duyurdu.

"EN ZOR VE EN ACI"

Instagram hesabından kaybettiği arkadaşını ve geçtiğimiz yıl vefat eden Metin Uca'nın yer aldığı bir kareyi yayınlayan Kırmızıgül, şu notu düştü: "Son dört ay hayatımın en zor ve en acı dolu dönemleri oldu.

"BULUŞTULAR"

"Edip ağabeyimin acısını henüz yaşarken çok sevdiğim, değerli ağabeyim Serşat Erbilgin'in vefat haberini aldım.

Serşat ağabey muhteşem bir insandı. Metin Uca ve benim yakın dostumuzdu. Şimdi Metin ağabey ile yeniden buluştular. Onların güzel anıları hep bizimle yaşayacak."