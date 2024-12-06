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Haber Merkezi

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü...

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Bazencir hayatını kaybetti.

KIRMIZIGÜL'ÜN ACI GÜNÜ: ANNESİNİ KAYBETTİ

99 yaşındaki Faike Bazencir'in alzheimer​ hastası olduğu ve iki yıldır evinde tedavi altında olduğu da öğrenildi.

Acı haberi alan Mahsun Kırmızıgül'ün cumartesi akşamı gerçekleşecek konser programını iptal ettiği öğrenildi.

OĞLUYLA BİRLİKTE KAMERA KARŞISINA GEÇMİŞTİ

Öte yandan Faike Bazencir, “Annem annem” şarkısının klibinde de oğlu Mahsun Kırmızıgül ile birlikte kamera karşısına geçmişti.

O dönem şarkı ve klip izlenme ve satış rekorları kırmıştı.