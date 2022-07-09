Mahsun Kırmızıgül’ün boşandığı eşine ödediği tazminat ortaya çıktı

6 yıllık avukat eşi ile boşanan Mahsun Kırmızıgül, çocuğunun annesine 3 milyon dolar tazminat ödedi. Kırmızıgül ayrıca aylık 80 bin lira nafaka verecek ve kullandığı cipin benzinini dolduracak.

Ünlü türkücü Mahsun Kırmızıgül’ün, geçtiğimiz mart ayında genç bir kadınla samimi videosu sosyal medyaya düştü.

Magazin gündemi bu video ile adeta sarsılırken, Kırmızıgül’ün avukat eşi Ece Binay hemen boşanma davası açtı.

6 yıllık evlilik, tek celsede bitti.

Anlaşmalı olduğu söylendi ancak…

Birlikteliğin ihanet yüzünden sona erdiği ikili tarafından doğrulanmasa da, boşanmanın anlaşmalı olduğu söylendi.

Ancak ortaya atılan yeni bir iddia, bunun tam tersi yönünde hareket edildiğini gösterdi.

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3 milyon dolar tazminat, villa, cip …

Sabah’tan Bülent Cankurt’un haberine göre, Ece Binay anlaşmalı olmasına rağmen Mahsun Kırmızıgül’den servet değerinde tazminat aldı.

Türkücünün eski eşine 3 milyon dolar (yaklaşık 52 milyon lira) tazminat verdiği, oturdukları villayı ve altındaki lüks cipi de eşine bıraktığı öğrenildi.

Aylık 80 bin lira nafaka, cipin benzini…

Bu arada iddialara göre Ece Binay, her ay 80 bin lira da nafaka alacak.

Bunlarla da bitmeyecek.

Kırmızıgül, çocuğunun annesinin bineceği lüks cipin 5 yıl boyunca benzin parasını kendi cebinden ödeyecek.