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    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor...

    Eşi Mahsun Kırmızıgül tarafından ihanete uğradığı iddiasıyla gündeme gelen avukat Ece Binay kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular merak konusu oldu. Peki Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay kimdir?
    • Haber Merkezi
    • 16.03.2022 - 13:46
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    Mahsun Kırmızıgül'ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor...

    Mahsun Kırmızıgül’ün sosyal medyaya düşen yasak aşk videosu magazin gündeminde...

    Mahsun Kırmızıgül, 2016’da avukat Ece Binay ile evlenmişti. Çiftin bir kız çocukları bulunuyor.

    İddiaya göre ise, 52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül’ün yasak aşkını duyan eşi Ece Binay’ın Kırmızıgül'ü evden kovdu.

    Medyadan uzak bir hayat süren Ece Binay hakkındaki bilgiler merak konusu. Peki, Mahsun Kırmızıgül eşi Ece Binay kimdir? İşte biyografisi...

    ECE BİNAY HAKKINDA BİLGİLER

    Mahsun Kırmızıgül’ün eşi Avukat Ece Binay 1985 yılında İstanbul’da doğdu. Eğitim hayatına İstanbul’da başladı.

    Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimine hukuk fakültesinde devam etti ve mezun oldu.

    Ece Binay’ın adı ilk olarak şarkıcı Mahsun Kırmızıgül tarafından gündeme geldi.

    Şarkıcı, oyuncu ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, avukat sevgilisi Ece Binay ile 2016, Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törenle evlendi.

    Çift, 2016 Mayıs'ta Lavin adını verdikleri kızlarını kucağına aldı.

    5 yıldır evli olan Mahsun Kırmızıgül ve Ece Binay, ihanet iddialarıyla şimdilerde ayrılığın eşiğinde...

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor... #1

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor... #2

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor... #3

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor... #4

    Mahsun Kırmızıgül ün eşi Ece Binay kimdir? İhanet çanları çalıyor... #5


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