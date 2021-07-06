Mahsun Kırmızıgül’ün oğlu Mahmut Kırmızıgül olay çıkardı

Mahsun Kırmızıgül’ün 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam gittiği bir mekanda kavga etti.

Şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün işinsanı Tufan Doğan’la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı’ndaki bir mekana gitti.

YANAĞINI OKŞADI

Nişanlı çift, lavaboya giderken Mahmut Kırmızıgül ile karşılaştı. Kırmızıgül, önceden tanıdığı Ayşe Akın’ın yanağını okşadı. Akın, Doğan’a “Eskiden tanıdığım biri” diyerek oradan uzaklaştı.

KIRMIZIGÜL'Ü TOKATLADI

Nişanlısına yapılan hareketten rahatsız olan Tufan Doğan, Kırmızıgül’ün yakasına yapışıp “Sen kimsin” diye sordu. “Ben Mahsun Kırmızıgül’ün oğluyum” deyince, Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül’e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya girenler kavgayı zor durdurdu.

Ayşe Akın ve Tufan Doğan, nişan töreninde birlikte mutluluk pozu verdi. Ardından çift, Nişantaşı’na eğlenmeye gitti.