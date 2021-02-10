Makyajlı Merve Dizdar

Masumlar Apartmanı’nın Gülben’i Merve Dizdar ezber bozdu.

Verdiği röportajlarda sürekli doğallıktan yana olduğunu belirten Merve Dizdar, makyajlı fotoğrafıyla hayranlarını şaşırttı.

Son dönemin en çok konuşulan ismi olan Merve Dizdar, makyajlı fotoğrafıyla da çok beğenildi.

"OYUNCU MERVE HER ŞEYİ YAPAR"

Dizdar, geçtiğimiz ay bir dergiye yaptığı açıklamada, "Kişi nasıl görünmek istiyorsa, öyle görünür.

Ama oyuncu Merve olarak; bugün bir rol gelir kaşımı alırım, bir rol gelir sarışın olurum, bir rol gelir saçımı kestiririm, bir rol gelir kilo alırım." ifadelerini kullanmıştı.