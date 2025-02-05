Makyajsız hali gündem oldu! Zehra Güneş son pozlarıyla sosyal medyayı salladı

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Milli voleybolcu Zehra Güneş, son dönemde serveti ile gündeme geliyordu.

Servetinin toplam değerinin 4 milyon dolar civarında olduğu söylenen ünlü isim, her yaptığıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

MAKYAJSIZ ZEHRA

Hem özel hayatı hem de kariyerinde başarılarla adından söz ettiğimiz Zehra Güneş, şimdi de son pozlarıyla sosyal medyayı salladı.

Son olarak asansörde selfie yapan Güneş'in pozlarına yorum yağdı.

Güneş'e 'Çok güzel', 'Güzelliği şaka mı?', 'Bu kadar güzel olunur mu?' gibi yorumlar yapıldı.