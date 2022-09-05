Makyajsız Melis Sezen

Dizisi final yaptığından beri tatil yapan Melis Sezen doğal halini takipçileriyle paylaştı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle ismini milyonlarca kişiye duyuran oyuncu Melis Sezen, Instagram sayfasını aktif kullanan ünlülerden.

"Yeter"

Melis Sezen Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ise, "Bir kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.