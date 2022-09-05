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    Makyajsız Melis Sezen

    Dizisi final yaptığından beri tatil yapan Melis Sezen doğal halini takipçileriyle paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2022 - 07:21
    • Güncelleme : 05.09.2022 - 07:29
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    Makyajsız Melis Sezen

    Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteriyle ismini milyonlarca kişiye duyuran oyuncu Melis Sezen, Instagram sayfasını aktif kullanan ünlülerden.

    "Yeter"

    Melis Sezen Instagram sayfasından yaptığı paylaşımına ise, "Bir kot, bir beyaz atlet ise başka hiç bir şeye ihtiyaç yok demektir" notunu düştü.

    Makyajsız Melis Sezen #1

    Makyajsız Melis Sezen #2


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