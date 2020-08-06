Makyajsız Melisa Şenolsun

En Son Haber

Atiye dizisinde canlandırdığı Cansu karakteri ile çok konuşulan Melisa Şenolsun'dan, sıfır makyaj fotoğraf geldi.

Beren Saat ve Melisa Şenolsun, önceki gün Nişantaşı’nda bir dijital platform için çekilen dizilerinin setinde görüntülenmişti.

Yaz tatilini bitirip 'Atiye' dizisi için setlere dönen Melisa Şenolsun, sıfır makyaj fotoğrafını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.

"HE CANIM.."

Şenolsun, fotoğrafın altına "He canım.. Kesin yaşanmıştır bu olay.” notunu düştü.