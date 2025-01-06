Mal varlığı gündem olmuştu! Ferdi Tayfur'un Marmaris Adaköy’deki denize sıfır evi görüntülendi

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Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 2 Ocak günü hayatını kaybeden 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur’un serveti gündemde.

BU EVDE KALIYORDU

Mal varlığıyla dikkat çeken ünlü şarkıcı, Marmaris’te son günlerini geçirdiği deniz kenarındaki evi görüntülendi.

Marmaris Adaköy’de deniz kenarındaki evinde yeğenleri ve ablası ile birlikte son günlerini geçiren Ferdi Tayfur, 15 Aralık 2024 tarihinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Son günlerini geçirdiği Marmaris Adaköy’de denize sıfır evi sessizliğe büründü.

Tayfur, 1981 yılında Necla Nazır ile film çekmek için ilçeye geldi ve o tarihten itibaren bölgeye hayran kaldı.

MAL VARLIĞI

Ünlü şarkıcı, burada önemli taşınmazlar edinmeye başladığı belirtiliyor. Tayfur’un Marmaris’te bir koy ve bir yarımada, Adana’da 50 daire, İstanbul’da ise 30 ev ve 6 villaya sahip olduğu iddia ediliyor.