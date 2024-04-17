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Maldivler'e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü

Maldivler'e giden Hadise kızarıklığıyla sosyal medyanın diline düştü Deniz sezonunu açan Hadise, tatilde güneşin altında çok uzun süre kalmaktan kızarmasına rağmen o karelerini takipçilerinin beğenisine sundu.