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Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı: On binleri çoşturdu

Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı: On binleri çoşturdu Türkiye Kültür Yolu Festivali'nde sahne alan Ebru Yaşar, Manisa'da on binlerce hayranıyla unutulmaz bir gece yaşattı. Sesi ile dinleyenleri kendine hayran bırakan Ebru Yaşar, beyaz elbisesi ile de göz kamaştırdı.