Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı: On binleri çoşturdu

Manisa'da gün gece coşku tavan yaptı...
Manisalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Ebru Yaşar ile coşku dolu anlar yaşadı.
ON BİNLER ŞARKILARA EŞLİK ETTİ
Konsere katılan on binlerce kişi, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.
Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı 'Affet'in yanı sıra 'Yoksun', 'Ateşten Gömlek', 'İçime Ata Ata' 'Havadan Sudan', 'Kalmam' gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.
"SİZLERLE OLMAKTAN İNANILMAZ MUTLULUK DUYUYORUM"
Yaşar’ın, repertuvarındaki eğlenceli eserler ise Manisalıları coşturdu.
Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, "Sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum, duygulanıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz" dedi.
2 YENİ ŞARKI SÜRPRİZİ
Ebru Yaşar, iki yeni şarkıdan oluşan EP’sini geçtiğimiz günlerde yayınlamıştı.
'Affet' şarkısında Burak Bulut ile düet yapan Yaşar, solo şarkısı 'Yıllar Sonra'yı da müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.
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