Manken Bella Hadid geri döndü! Paris Moda Haftası'nda podyumda

Dünyaca ünlü model Bella Hadid, uzun yıllardır Lyme hastalığı ile mücadele ediyor.

Hastalığı yüzünden zaman zaman zor günler geçiren Hadid, birkaç hafta önce de hastanelik oldu.

Ünlü modelin tedavi sürecini annesi Yolanda Hadid gözler önüne serdi.

PODYUMDAKİ YERİNİ ALDI

28 yaşındaki Bella Hadid, zor günlerin ardından podyuma geri döndü. Ünlü model, 7 Ekim'de sona erecek olan Paris Moda Haftası'nda podyuma çıktı.

Saint Laurent defilesinde boy gösteren Hadid, Paris Moda Haftası'nın ilk gününe damga vurdu.

Ünlü isim, markanın naylon görünümlü trençkot tasarımlarından birini giydi.

TEKSAS'TA YAŞIYOR

Hadid, uzun süredir Teksas'taki çiftliğinde gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.