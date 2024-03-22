Manken Bella Hadid'in at paylaşımı tepki aldı! Takipçileri yorum yağdırdı Dünya çapında ünlü model Bella Hadid'in at üzerindeki pozlarına tepkiler geldi.

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ensonhaber.com

Süper model Bella Hadid, Vogue Italia için yapılan fotoğraf çekiminde atın üzerinde durduğu için hayranlarından eleştiri aldı.

Atlara olan tutkusuyla tanınan 27 yaşındaki ünlü modelin poz verirken at üzerine ayaklarıyla çıkması, hayvanın zarar görebileceği endişesiyle birçok kişi tarafından tepki aldı.

"Zavallı at"

Bir kullanıcı "Zavallı at" derken bir diğeri "Atın üzerinde durmanız ona zarar vermiyor mu?" diye yorum yaptı.

"Binicilik sporunu seviyoruz"

Ancak tepki gösterenlerin yanı sıra bazı hayranlar da çekimi öven yorumlar yaptı. Bunlar arasında; "Sen o atın üzerinde kalmalısın! Binicilik sporunu seviyoruz", "Atların da dahil olacağını biliyordum. Onları seviyoruz" gibi yorumlar bulunuyordu.

At seviyor

Hadid, şubat ayında katıldığı bir etkinlikteki sosyal medya paylaşımında etkileyici binicilik becerilerini sergilemişti. Bir binicinin bir jüri önünde bindiği atı yönetme yeteneğini gösterdiği bir yarışmaya katılan güzel model, at sevgisini herkese gösterdi.