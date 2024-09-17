Manken Didem Soydan traktör sürdü! O anları sosyal medya hesabından yayınladı Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerden manken Didem Soydan, traktör sürdüğü anları takipçileriyle paylaştı.

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Haber Merkezi

Her yaptığı her söylediği olay olan ünlü manken Didem Soydan, geçtiğimiz günlerde sosyal medya fenomeni Ali Biçim ve Mesutcan Tomay'ın YouTube kanalına konuk olmuştu.

Programa katılan Didem Soydan, "Üstümü vaad ettiğim gibi değiştirirsem ayakkabımdan su içeceklerini söylediler." demişti.

AYAKKABILARINDAN VİSKİ İÇTİLER

Didem Soydan'ın ayakkabılarını çıkaran Ali Biçim, getirttiği viskiyi ayakkabılara dökerek Tomay ile birlikte içmişti.

SONRA DA ÖPTÜLER

Programın devamında Mesutcan Tomay, mankenin ayaklarını öperek başına koymuştu.

Sosyal medyayı aktif kullanan Didem Soydan, bugün de herkesi şaşırtan bir paylaşım yaptı. Sık sık dekolteli paylaşımlar yapmasına alışılan Soydan, bu defa traktör sürdüğü anları yayınladı.

Ünlü modelin yayınladığı videoya takipçileri yorum yağdırdı.