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    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı

    Kötü hava nedeniyle sahneye çıkmayan Manuş Baba için konsere gelen hayranları, "Çok üzüldük, kendisine yakıştıramadık" dedi.
    • İHA
    • 17.01.2022 - 09:52
    • Güncelleme : 17.01.2022 - 10:21
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    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı

    Sivas'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, hafta sonunda binlerce kişiye ev sahipliği yaptı.

    Dondurucu soğuğa rağmen yaklaşık 10 bin kişinin ziyaret ettiği kayak merkezinde bir de konser tertiplenmişti.

    Türkiye’nin sevilen sanatçısı Manuş Baba’nın konserde sahne alacağı,i günler öncesinden duyuruldu.

    SAHNEYE ÇIKMADI, SOĞUĞU BAHANE ETTİ

    Saat 14.00’te başlaması beklenen konser bir türlü başlamadı.

    Ardından sanatçının soğuğu bahane ederek sahneye çıkmadığı öğrenildi. Dondurucu soğukta saatlerce kendisini bekleyen hayranları, büyük hayal kırıklığı yaşadı.

    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı ViDEO

    "BU YAPTIĞINI KENDİSİNE YAKIŞTIRAMADIK"

    Duruma tepki gösteren hayranları, "Biz onun için gelmiştik. Bu soğukta saatlerce onu bekledik. Sahneye çıkmaması bizleri çok üzdü. Bu yaptığını kendisine yakıştıramadık." dedi.

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    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı #2

    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı #3

    Manuş Baba soğuğu bahane edip, sahneye çıkmadı #4


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