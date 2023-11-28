Margot Robbie "Barbie 2" filmine sıcak bakmıyor Bu yılın en çok gişe kazancı alan filmi "Barbie"nin başrol oyuncusu ve yapımcısı Margot Robbie, devam filmi hakkında konuştu.

ensonhaber.com

2023 yılının en çok hasılat yapan filmi Barbie ile ilgili Margot Robbie’nin yaptığı açıklama, gündeme bomba gibi düştü.

Greta Gerwig’in yönetmenliğini yaptığı film hakkında konuşan Margot Robbie, The Associated Press'e verdiği röportajda, tüm yapılması gerekenlerin tek filmde yapıldığını ve bunun bir üçleme olması için çalışılmadığına dair açıklamada bulundu.

2023'ün en çok hasılat yapan filmi

Robbie, "Barbie"nin "en büyük getirisinin" orijinal filmlerin gişede hala büyük başarı elde edebilmesi olduğunu açıkladı. Gerwig'in gişede 1,4 milyar doların üzerinde hasılat yapan "Barbie"si, 2023'ün en çok hasılat yapan filmi oldu.

"Tek bir film olabilir"

Robbie, "Bunun bir devam filmi, ön bölüm ya da yeniden yapım olması gerekmiyor, tamamen orijinal, tek bir film olabilir." açıklamasında bulundu. Ayrıca Barbie için harcanan bütçe göz önünde bulundurulduğunda bir devam filmi için bunun çok büyük bir miktar olabileceğini de söyledi.