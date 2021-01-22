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    Maria Sharapova'nın beş karatlık yüzüğü

    İngiliz iş adamı Alexander Gilkes'la nişanlanan eski Rus tenisçi Maria Sharapova'nın yüzüğünün fiyatı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 22.01.2021 - 08:34
    • Güncelleme : 22.01.2021 - 08:46
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    Maria Sharapova'nın beş karatlık yüzüğü

    Koronavirüs salgını döneminde kariyerine son veren 33 yaşındaki dünyaca ünlü eski Rus tenisçi Maria Sharapova,  o günden bu yana sosyal medyada daha aktif olmaya başladı.

    NİŞANLANDI

    41 yaşındaki İngiliz iş adamı Alexander Gilkes’le mutlu bir beraberliği olan Sharapova, geçtiğimiz aralık ayında nişanlandıklarını duyurmuştu.

    Sharapova’nın göz kamaştıran nişan yüzüğünün detayları ortaya çıktı.

    ÖZEL ÜRETİM

    Jessica McCormack’ın tasarladığı yüzüğün fiyatı 400 bin dolar (3 milyon TL). Beş karatlık özel üretim yüzüğün yapımında 18 ayar pembe altın, gümüş, zümrüt ve elmas kullanıldığı belirtiliyor.

    Maria Sharapova nın beş karatlık yüzüğü #1

    Maria Sharapova nın beş karatlık yüzüğü #2

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