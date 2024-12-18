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Haber Merkezi

Sahnelere uzun bir ara veren ve artık moda ve kozmetik sektöründe ilerleyen dünyaca ünlü isim Rihanna, gündem yaratmaya devam ediyor.

İki çocuk annesi Rihanna en son meslektaşı ve hayranı olduğu Mariah Carey konserinde görüntülendi.

GÖĞSÜNÜ İMZALADI

Mariah Carey, Salı günü Brooklyn'deki Barclays Center'da verdiği konserde Rihanna için çok özel bir imza atmak üzere seyircilerin arasına indi. 55 yaşındaki şarkıcı, Rihanna'nın isteğini kırmadı ve göğsünü imzaladı.

"İKONİK BİR AN"

O sırada mikrofonu eline alan Rihanna ise konseri izlemeye gelen kalabalığa seslenerek "Hey, Mariah Carey şu anda m**melerimi imzalıyor. Gerçekten ikonik bir an yaşanıyor" anonsu yaptı. Mariah işini bitirdikten sonra, Rihanna gururla kalabalığa nihai sonucu gösterdi ve şöyle dediği duyuluyor: "Şuna bakın"

O anlar sosyal medyada yayımlandıktan kısa süre sonra viral oldu.