Markalar peşinde! Oyuncu Hazal Kaya 6 milyona marka yüzü oldu Ekranların dikkat çeken başarılı oyuncularından Hazal Kaya, bir markanın 6 milyon TL'lik teklifini kabul etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle şimdiden unutulmaz oyuncular arasında yer alan Hazal Kaya, markaları da peşinden koşturan ünlü isimlerden.

En son bir bebek pişik kremi reklamı için kendisi gibi oyuncu eşi Ali Atay ile kamera karşısına geçen Kaya, bir markaya daha 'evet' dedi.

Kozmetik markasının yüzü oldu

Kaya, bir kozmetik markasının yüzü oldu. Aynı zamanda markanın tasarladığı cilt bakım ve makyaj merkezinin açılışına ev sahipliği yaptı.

6 milyon TL

Oyuncunun bu anlaşma karşılığı 6 milyon TL aldığı iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta bir programa konuk olan ünlü oyuncu, artık çocuk düşünmediğini dile getirmişti. Hazal Kaya'nın iki çocuğu bulunuyor.