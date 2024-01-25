MASAK göz açtırmıyor! Selin Ciğerci: Annemin emekli aylığına kadar donduruldu Hakkında soruşturma başlatılan ve zor günlerden geçen Selin Ciğerci, yaşadıklarını sosyal medya hesabından anlattı.

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ensonhaber.com

Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından MASAK, sosyal medya fenomenlerine göz açtırmıyor.

Bu defa ise soruşturma kapsamına Selin Ciğerci alındı.

Soruşturma kapsamında mal varlıkları dondurulan Ciğerci, sosyal medyadan yaşadıklarını paylaştı.

Ciğerci yaptığı paylaşımda, borç almak zorunda kaldığını ve çalışanlarının parasını ödeyemediğini söyledi.

"Ailemin bir itibarı var"

"Soruşturmaya girdiğim için vallahi mutluyum" diyen Ciğerci "Kimseye ödeme yapamıyorum, çalıştığım insanlar, tüm ailem, herkesin hesapları kapandı.

Şubat geldi maaşlar geldi, çalıştığım üreticilere mahcup oldum. Ben 40 yaşında bir kadınım benim ve ailemin bir itibarı var" dedi.

"Çalışıyorum vergimi de ödüyorum" diyerek yaşadıklarını anlatan Selin Ciğerci 60 milyon vergi ödediğini söyleyerek soruşturmanın hızlıca sonuçlanmasını istedi.