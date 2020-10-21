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    Maske sorusu Merve Boluğur'u kızdırdı

    Ünlü oyuncu Merve Boluğur alışveriş merkezinde bile maskesiz geziyor.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2020 - 09:03
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    Maske sorusu Merve Boluğur'u kızdırdı

    Oyuncu Merve Boluğur, önceki akşam İstinye Park'ta görüntülendi. AVM'de maskesiz dolaşan ünlü oyuncu Merve Boluğur'un kurallara uymadığı görüldü.

    Gazetecilerin, "AVM içerisinde neden maske takmıyorsunuz? İnsanlarla temas halindesiniz" sorusu üzerine ters ters baktı.

    Basın mensuplarına ters ters bakan oyuncu, daha sonra hızlı bir şekilde uzaklaştı.

    "BEN MESAFELİ BİRİYİM"

    Maske takmadığı için sürekli eleştirilen başarılı oyuncu, “Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum” demişti.

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