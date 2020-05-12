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Maskeli Hadise
Uzun zamandır evinde karantinada olan Hadise, dışarı çıkarken fotoğrafını paylaştı.
- Haber Merkezi
- 12.05.2020 - 10:24
Hadise, koronavirüs salgınından dolayı konserleri iptal olunca oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım ile karantinaya girdi.
ASANSÖR POZU
Instagram'da 11 milyondan fazla takipçisi bulunan Hadise; maske, büyük gözlük ve halka küpe kombini yaparak asansör önünde poz verdi.
Hadise'nin maske emojisiyle paylaştığı fotoğrafla,r kısa sürede 200 binden fazla beğeni aldı.
EVİN DUVARLARI AŞKI BELGELEDİ
Hadise ve Kaan Yıldırım, karantina sürecinde sık sık gündeme gelmişti. İkilinin birlikte oldukları, Hadise'nin Survivor yayınına bağlanmasıyla belgelenmişti. Hadise, Yıldırım'ın evinden bağlantı yapmış ve görüntüdeki ev gündem olmuştu.