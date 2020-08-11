MasterChef 2020'de 9'uncu yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu

MasterChef 2020'de 9'uncu yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu

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Yarışmanın iddialı ismi Barbaros'un “Memnun olmadığım yemeği sunmam” çıkışı, şefleri bile şaşırttı.

MasterChef 2020'de ikinci final turu başladı.

İkinci grupta yer alan 14 yarışmacı adayı, ilk turda “Çerkez Tavuğu” yemeğini yapmaya çalıştı.

40 dakika verilen süre içerisinde iddialı yarışmacılar Eray Aksungur ile Kayhan Özekin arasında blender tartışması yaşandı.

Tartışma, daha da büyümeden Somer Şef tarafından sonlandırıldı.

İDDİALI YARIŞMACI BARBAROS’TAN ŞEFLERİ ŞAŞIRTAN ÇIKIŞ

Yemek yapmak için verilen süre tamamlandıktan sonra şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu tadıma geçti.

MasterChef 2020'de 9'uncu yarışmacı Barbaros Yoloğlu oldu İZLE

Bu sırada beklenmeyen bir çıkış geldi.

MasterChef 2020'nin iddialı yarışmacısı Barbaros, yaptığı Çerkez Tavuğu’nu şeflerin beğenisine sundu. Mehmet Şef’in “Memnun musun tabağından?” sorusuna cevap veren Barbaros, “Memnun olmadığım tabağı çıkarıp, sunmam. Elenirim.” dedi.

Bunun üzerine Danilo Şef, “Barbaros dikkat et, bu sözünün arkasında durmak zorundasın.” diyerek yarışmacıyı uyardı.

Yeniden söz verilen Barbaros, “İlk günkü heyecanımı kaybetmeden sonuna kadar devam edeceğim.” diye konuştu.

İKİNCİ TURA KALANLAR

Tüm yarışmacıların hazırladıkları yemeklerin tadına bakıldıktan sonra ikinci oyuna geçen yarışmacılar açıklandı.

Yaratıcılık oyununda yarışmaya hak kazanan isimler; Barbaros, Ebru, Eray, Arem, Tanya ve Çağla oldu.

6 yarışmacı, MasterChef Türkiye'nin ikinci oyununda soya sosu ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yaptı.

Bu yemek için de 40 dakika süre verildi.

BARBAROS YOLOĞLU, SON 16’YA GİREN İSİM OLDU

Sürenin sonunda finale kalan Barbaros ile Eray oldu.

Jüri, bu iki isim arasında günün kazananı ve MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna giren 9’uncu yarışmacının Barbaros Yoloğlu olduğunu açıkladı.