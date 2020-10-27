MasterChef Danilo Zanna’nın eşi Tuğçe Demirbilek kimdir? Danilo Zanna eşi ve oğlu

Tv8 ekranlarına gelen Masterchef programının jüri üyesi Danilo Zanna'nın hayatı oldukça merak ediliyor. Danilo’nun Türkiye macerasının başlangıcı nasıl oldu?

Şef Danila Zanna eşi Tuğçe Demirbilek ile olan evliliğiyle dikkat çekiyor. Danilo'nun eşiyle İstanbul'da tanıştığı biliniyor. Sempatik tavırları ve yakışıklılığıyla izleyicinin sevgisini kazanan ünlü şefin eşiyle tanışma hikayesi merak ediliyor. Zeno isminde bir çocukları bulunan Danilo Zanna eşi Tuğçe Demirbilek kimdir?

TUĞÇE DEMİRBİLEK KİMDİR?

Danilo Zanna ile 2012 yılında hayatını birleştiren Tuğçe Demirbilek 20 Mart 1981 yılında Giresun’da doğdu. Tuğçe Demirbilek'in aslen Giresunlu olduğunu söylemek mümkündür. Tuğçe Demirbilek burcu ise balıktır.

Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2103 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

Kişisel gelişim ve meditasyona olan ilgisi ile fark yaratan Tuğçe Demirbilek Instagram hesabından sık sık yoga paylaşımları yapıyor. Tuğçe Demirbilek ve Danilo Zanna 2103 yılında oğullarını kucaklarına aldı. Danilo Zanna oğlu Zeno Tibet ile zevkli karelerini sosyal medya hesabından sık sık paylaşıyor.

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalyan Danilo Zanna, 15 Nisan 1982 tarihinde dünyaya geldi. Üç kardeşten en küçüğü olan Danilo Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda'da Gastronomi okudu. Seyahat amaçlı geldiği Türkiye'de aşkı bulunca burada kalmaya karar verdi.

Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı. Derya'nın Dünyası, İtalyan İşi, Elin Oğlu, Aşk Zamanı, İyi Fikir, Görümce, Lezzetin Şarkısı, Lezzet Akademisi gibi projelerin içerisinde yer aldı.

"Bir İtalyan, bir Hollandalı… 20 şehir, 20 farklı AB projesi" sloganıyla yola çıkan Avrupa'dan Anadolu'ya Lezzetler programında Wilco van Herpen ile birlikte Türkiye'nin farklı illerini gezdi.