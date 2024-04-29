MasterChef Tahsin Küçük evini gösterdi! Takipçileri beğenmedi MasterChef Türkiye'de sempatik tavırları ve eğlenceli halleriyle dikkatleri çeken Tahsin Küçük, paylaşımıyla gündem oldu. 2+1 evinin kapılarını ilk kez açan ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

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Beğenilen yarışmalardan MasterChef yarışmasıyla adını duyuran Tahsin Küçük, sosyal medya paylaşımları ve renkli kişiliğiyle adından söz ettiriyor. Şef Tahsin Küçük, evinin kapılarını ilk kez Evrim Akın İle Ev Gezmesi programına açtı.

Evi 2+1

Ünlü isim, evinin her yerini gezdirmeyi ihmal etmedi. Tahsin Küçük'ün 2+1 evininin salonunda koltuklardan duvarlara, duvarlardan mobilyalara kadar her şeyin gri olması dikkatlerden kaçmadı.

Evi Amerikan mutfak tarz olan Küçük'ün oturma grubunun hemen yanında yemek masası yer alıyor.

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Küçük, yatak odasında mobilya tercihini beyazdan yana yapmış. Evde bulunan objelerin ise turuncu renkte olması dikkat çekiyor.

Ünlü şefin giyinme odasında boydan boya uzanan dolap tıka basa kıyafet doluydu.

Sosyal medyada Küçük'ün eviyle ilgili yorum yağdı. Sosyal medyada Tahsin'in eviyle ilgili, "Evin ruhu yok", "İçim sıkıldı" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şeften sohbet ettiği sırada bir de itiraf geliyor. Küçük, uzun bir süre yarışmada yemek yapınca evde çok mutfağa girmediğini söyledi.