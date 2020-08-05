Son 16’nın belirlendiği dünkü yarışmada Mehmet Şef, yere dökülen ve toplanmayan malzemeleri görünce tüm yarışmacıları yanına çağırarak set bir dille uyardı.

MasterChef Türkiye 2020’de bir kişi daha hayallerine yaklaştı.

Son 16’nın belirlendiği final turlarında, ilk ekip ikinci kez yarıştı. 13 yarışmacı, en iyi çökertme kebabını yapmak için birbirleriyle savaştı.

Heyecanın tavan yaptığı sıralarda Mehmet Şef çileden çıktı. Çökertme yapmak için kendilerine verilen süreyi iyi bir şekilde kullanmak isteyen yarışmacılar, mutfakta bazı malzemeleri yere döktü.

MasterChef Türkiye'de Mehmet Şef çileden çıktı iZLE

MEHMET ŞEF YARIŞMACILARI AZARLADI

Malzemeler yerde belli bir süre kalırken, bu durum Mehmet Şef’in dikkatinden kaçmadı. Yere dökülen ve toplanmayan malzemeleri gören Şef Mehmet Yalçınkaya, tüm yarışmacıları yanına çağırarak set bir dille uyardı.

Uyarıyı alan yarışmacılar 40 dakikada çökertme kebabını şeflerin beğenisine sundu. En iyi yemeği yapan 6 kişi ise final turu için kolları sıvadı.

SON 16’NIN İKİNCİ YARIŞMACISI

Yarışmacılardan Sefa, Rezzan, Özgül, Esra, Berker ve Duygu yumurtadan hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sundu.

Burada yumurtayı farklı tekniklerde kullanıp, lezzetli bir tabak çıkaran yarışmacılardan Duygu, son 16’nın ikinci yarışmacısı oldu.