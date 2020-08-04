MasterChef'in ilk ana yarışmacısı belli oldu

40 dakikada ana malzemesi kayısı olan en yaratıcı yemeği yaparak şeflerin onayını alan Serhat Doğramacı, son 16'nın ilk yarışmacısı olmaya hak kazandı.

MasterChef 2020'de üçlü düelloları kazanan isimler, final turunda mücadele etti.

28 yarışmacı adayı, ilk 16’ya girmek ve MasterChef 2020 yarışmacısı olmak için kıran kırana bir mücadele verdi.

MasterChef 2020'de dün akşam bir üst tura çıkarak final biletini garantileyen 28 yarışmacı adayı tekrar yarıştı ve MasterChef 2020'nin 16 yarışmacısı belirlenmeye başlandı.

İKİ YARIŞ, TEK KAZANAN

Final turunun ilk bölümünde 14’erli iki grup oluşturuldu ve iki yarış yapıldı. Bu gruptan ilk oyunda yarışmacılardan Talaş Böreği yapılması istendi.

Bu turda en iyi böreği yapan 6 yarışmacı; Özgül Coşar, Esra Tokelli, Berker Başmanav, Didem Devay, Serhat Doğramacı, Ayyüce Kamit oldu. Şefler, bu yarışmacılardan ana malzemesi kayısı olan yaratıcı bir yemek yapmalarını istedi.

SON 16’NIN İLK YARIŞMACISI

40 dakikalık süre sonunda şefler, hazırlanan yemeklerin tadına baktı ve MasterChef Türkiye 2020'nin ana kadrosuna girmeyi başaran ilk ismi açıkladı.

Buna göre son 16'nın ilk yarışmacısı Serhat Doğramacı oldu.

HER GÜN TEK İSİM SEÇİLECEK

Somer Şef’in açıklamasına göre bu şekilde, her gün bir isim, MasterChef Türkiye 2020 yarışmacısı olarak seçilecek.

FİNAL TURUNA KALAN YARIŞMACILAR

MasterChef Türkiye'de üçlü düellolar sonunda MasterChef Türkiye final turuna şu yarışmacılar kalmıştı:

“Selin Aydın, Barbaros Yoloğlu, Serhat Doğramacı, Walison Fonseca, Celal Sarıgül, Sedat Tuncer, Ayyüce Kamit, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç, Gülşah Suna, Arem Yüce, Furkan Yalçın, Esra Tokelli, Kayhan Özekin, Özgül Coşar, Berk İlter, Duygu Acarsoy, Büşra Uygur, Tanya Kilitkaya, Emir Elidemir, Emel Günoğlu, Didem Devay, Dilara Türüt, Rezzan Atan, Uğur Yılmaz Deniz, Eray Aksungur, Çağla Levent, Ebru Has.”