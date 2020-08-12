MasterChef'te ana kadronun 10'uncu ismi belli oldu

10’uncu yarışmacının belirlendiği gecede, Kıbrıs’tan gelen Tanya, en lezzetli jumbo karides tabağını yapan isim olurken, final turu öncesi yemeğini yetiştiremeyen Dilara gözyaşı döktü.

TV8 ekranlarında büyük bir beğeni ile izlenen MasterChef Türkiye’nin son 16 turuna adını yazdıran isim dün akşam belli oldu.

MasterChef Türkiye'nin final turunun 2’nci etabında kalan 13 yarışmacı en iyi Tutmaç Çorbası’nı yapmak için kıyasıya mücadele etti.

DİLARA ÇORBASINI SON SANİYEDE KOYDU

Birbirinden ilginç diyalogların yaşandığı anlarda Dilara, çorbasını son saniyede tabağına koyabildi.

Sunumu yetiştiremediği için gözyaşlarına boğulan Dilara, “İlk defa yaptım. Zaman yönetimini yapamadım. Mantık yürüterek yaptım ama yetiştiremedim.” dedi.

KIBRISLI TANYA TABAĞI İLE MEST ETTİ

Tüm yarışmacıların çorbasını tadan şefler en iyi yemeği çıkaran isimlerin; Gülşah, Eray, Uğur, Kayhan, Walison ve Tanya olduğunu açıkladı.

Bu kez 6’lı final turu için yarışmacılar yerlerini aldı. Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılardan jumbo karidesin ön planda tutulduğu en iyi tabağı istedi.

Dün de final turunda yarışan Tanya, yaptığı tabakla MasterChef Türkiye’de son 16’ya kalan 10’uncu isim olmayı başardı.

İkinci etabın ilk yarışında Barbaros’a birinciliği kaptıran Eray, Tanya’ya karşı da kazanamadı ve ikinci oldu.

MasterChef Türkiye'de ana kadronun 10. ismi belli oldu VİDEO

MasterChef yarışmacısı Dilara yemeğini yetiştiremedi VİDEO