MasterChef’te ana kadronun 11'inci ismi Berk oldu

Acı biber kattığı çikolatalı pastasını şeflerin beğenisine sunan Berk, günün kazananı oldu ve son 16’da kapışmak için önlüğünü aldı.

MasterChef Türkiye yine bomba gibi bir bölümle izleyiciyle buluştu.

Son 16’ya katılacak 11’inci ismin bulunduğu dün geceki bölümde, dikkat çeken anlar yaşandı.

Şeflerden Danilo Zanna, final turunda yarışmacıların yapacağı yemeği açıkladı. Danilo Şef, yarışmacılardan 'Lazanya' yapmalarını isteyince, çoğu bu yemeğin çıkmasına sevindi.

LAZANYA SEVİNCİ

Bunun üzerine Mehmet Şef isyan etti.

Önceki gün istenen çorbada ne için böyle tepki verilmediğini soran Mehmet Şef’in tavırları gülüşmelere neden oldu.

HAZIRLADIĞI HAMURU ARKADAŞINA VERDİ, ŞEFLERDEN AZARI YEDİ

12 yarışmacının en iyi lazanyayı sunabilmek için kıyasıya mücadeleye girdiği anlarda yarışmacılardan Celal'in, lazanya hamurunu arkadaşına vermesine Mehmet Şef çok sert tepki gösterdi.

“Sen buraya yarışmaya gelmemişsin, başka bir şeye gelmişsin.” diyen Mehmet Şef’e diğer jüri üyeleri de hak verdi.

FIRININI AÇMAYAN BÜŞRA GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bir diğer tarafta ana kadroya girmek için ter döken yarışmacılar, kendilerine verilen süre içerisinde ellerinden geleni yapmaya çalıştı.

Onlardan biri olan Büşra ise hamuru fırına atıp açmayı unutunca büyük bir şok yaşadı.

Fırını açmayı unutan Büşra, uzun süre gözyaşı döktü.

BREZİLYALI YARIŞMACIYA ÖVGÜ

12 yarışmacı arasında Türkçeyi tam bilmese de tüm Türkiye’nin dikkat kesildiği isim Walison Fonseca'ya, şef Danilo Zanna gösterdiği performans nedeniyle tebriklerini iletti.

Bilmediği bir mutfakta bu kadar kısa sürede bu başarıyı gösterdiği için şaşırdığını söyleyen Danilo Şef, “Benzer bir hikaye var, ikimiz de yabancıyız. Yabancı bir mutfakta deniyorsun, tadına bakıyorsun. Bu gerçekten takdir edilecek bir şey. Yemeklere daha dikkat et. Dün hiç beklemediğim bir yemek yaptın, tebrikler gerçekten.” dedi.

MasterChef Türkiye'de ana kadronun 11. ismi belli oldu İZLE

ACI BİBERİ ÇİKOLATASINA KATTI, ÖNLÜĞÜ KAPTI

Verilen 45 dakikalık süre sonrasında en iyi lazanyayı yapan 6 isim ikinci final turuna yükseldi. Bu kez yarışmacılardan un ve şekeri kullanarak, un ağırlıklı tatlı yapmaları istendi.

Yaratıcılık oyununda hünerlerini sergileyen yarışmacılardan en iyi tabağı sunan Berk, son 16’ya yükselerek ana kadroda kendine yer buldu.

Berk’in çikolata içerisinde acı biber kıvamını tutturması şeflerin büyük beğenisi aldı.