MasterChef’te ana kadronun 8 ismi belli oldu

Dün akşam kritik eleme heyecanının yaşandığı MasterChef Türkiye’de 16 kişiden oluşan kadronun ilk 8 ismi belirlenirken, 6 yarışmacı veda etti.

MasterChef Türkiye’de final turu 3 Ağustos Pazartesi günü başladı.

Her gün oynanan iki oyun sonucunda bir isim, MasterChef 2020’nin ana kadrosuna seçildi.

Bugüne kadar MasterChef yarışmacıları olan isimler; Serhat Doğramacı, Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit ve Sedat Tuncer oldu.

MASTERCHEF 2020’DE 7. VE 8. YARIŞMACI

MasterChef’in ilk 8’inin belirlendiği 20’nci bölümde de kıyasıya bir mücadele yaşandı. İlk grubun kalan sekiz yarışmacısı, MasterChef ana kadrosuna girmek için en iyi tabağı hazırlamaya çalıştı.

MasterChef 2020’de 7. ve 8. yarışmacı ViDEO

Emel Günoğlu, Furkan Yalçın, Rezzan Atan, Sefa Okyay Kılıç, Esra Tokelli, Selin Aydın, Berker Başmanav, Didem Devay’dan oluşan bu son sekiz isimden ilk oyunda, Elbasan Tava yapmaları istendi.

Verilen süre sonunda finale 3 isim kaldı. Didem, Emel ve Esra'nın kaldığı finalde şefler, en iyi tabağı olan yarışmacıyı açıkladı.

Esra Tokelli, rakiplerine göre daha iyi bir tabak sunduğu için MasterChef Türkiye'nin ana kadrosuna seçilen 7’nci yarışmacısı oldu.

FURKAN İLK 8’İN SON YARIŞMACISI OLDU

Sonraki turda ise süt ile şekerin ana malzemesi olan yaratıcı bir yemek yapılması istendi. Süre sonunda şefler, yapılan tatlıların tadına baktı.

Her yarışmacı, yaptıkları yemeğin hem hikayesini hem adını hem de nasıl yaptığını açıkladı.

Sonrasında ise MasterChef jürisi, oybirliği ile ana kadroya seçilen 8’inci yarışmacısı olarak Furkan Yalçın'ı seçtiklerini açıkladı.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE KİMLER ELENDİ?

6 yarışmacı da, bir haftadır devam yarışın ardından MasterChef'ten elendi.

MasterChef Türkiye'ye veda eden isimler; Emel Günoğlu, Didem Devay, Rezzan Atan, Selin Aydın, Berker Başmanav, Sefa Okyay Kılıç oldu.