Son 16'da yer almak isteyen yarışmacı Didem, yemeğini hazırladığı sırada parmağını keserek hem stüdyodakileri hem de izleyenleri korkuttu.

MasterChef'in son bölümünde talihsiz bir olay yaşandı.

Bir üst tura yükselmek için istenilen tarifleri hazırlamaya başlayan yarışmacılardan Didem Devay, parmağını kesti.

Durumu fark eden Mehmet Şef, yarışmacının yanına giderek sağlık ekiplerinden yardım istedi.

"GİTTİ BÜTÜN YEMEK"

İlk müdahalesi yapılan Didem de acısını unutup, yemeğini yetiştirememe korkusu üzerine, "Canım çok sıkkın, gitti bütün yemek" diyerek gözyaşı döktü.

Mehmet Şef de, "Şu anda yemeği düşünecek zaman değil, böyle talihsizlikler oluyor maalesef " diyerek yarışmacıyı sakinleştirmeye çalıştı.

Kaza geçiren Didem, yarışmanın sonunda ise yemeğini yetiştiremeyince değerlendirme dışı kaldı.

MasterChef'te Didem Devay parmağını kesti