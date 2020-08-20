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MasterChef'te Eray'ın kullandığı sos şefleri yaktı

MasterChef'te Eray'ın kullandığı sos şefleri yaktı

Mavi takımda olan ve bireysel dokunulmazlık oyununu kazanmak için tüm hünerlerini sergileyen Eray, kullandığı acı sosun derecesini ayarlayamadı.