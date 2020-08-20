- Haberler
- Magazin Haberleri
- MasterChef'te Eray'ın kullandığı sos şefleri yaktı
MasterChef'te Eray'ın kullandığı sos şefleri yaktı
- Haber Merkezi
- 20.08.2020 - 10:37
Büyük bir beğeni ile izlenen MasterChef Türkiye'nin dünkü bölümünde mavi ve kırmızı takım yarışmacıları, ikinci dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti.
Verilen sürenin sonunda en lezzetli tabakları çıkaran takım, kırmızı takım oldu.
Oyunu kaybeden mavi takım yarışmacıları da bireysel dokunulmazlık mücadelesinde karşı karşıya geldi.
ERAY'IN ACI SOSU FAZLA KAÇTI
Bireysel dokunulmazlık oyununda yemeğini bitiren Eray, tadım için şeflerin karşısına geldği sırada ise komik anlar yaşandı.
Yemeği tadımlayan Mehmet Şef, sosun acısını fazla kaçıran Eray'a da tadım yaptırdı. Eray ise sosun tadına baktıktan sonra öksürüp, su içmek zorunda kaldı.
Danilo ve Somer Şef'in de tadım sonrası verdiği tepkiler stüdyodakiler ile izleyenleri güldürdü.
MasterChef'te Eray'ın kullandığı sos şefleri yaktı