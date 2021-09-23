MasterChef’te Hamza Mercimek etli ekmeğin Kastamonu’ya ait olduğunu iddia edince, Konyalı yarışmacı Emre Büber iddiaya girdi. İkilinin iddiasına son noktayı, Şef Somer Sivrioğlu koydu.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen yemek yarışması MasterChef’in 73. bölümünde, kırımızı takım kaptanlığını yapan Hamza Mercimek ile Konyalı Emre Büber arasında etli ekmek iddiası gündeme geldi.

İddiaya tutuşan yarışmacılardan Emre Büber, etli ekmeğin Konya’ya ait olduğunu belirtirken Hamza Mercimek, Kastamonu’ya ait olduğunu ileri sürdü.

Yarışmacılar, kaybedenin saçını pembeye boyayacağı konusunda anlaşıp Şef Somer Sivrioğlu’na danıştı.

“YANLIŞSAM BEN DE SAÇIMI BOYARIM”

Hamza Mermicek’in Kastamonu’da yapılan etli ekmeklerin daha lezzetli olmasını ifade etmesi üzerine Şef Somer Sivrioğlu, “Kastamonulular kızmasın bana. Daha lezzetli olabilir. Biz her Konya’ya gittiğimizde ilk yediğimiz şey etli ekmek. Etli ekmek kime sorsan Konya’nın der. İddiada ne dediniz, kitaba bakalım araştıralım demediniz. Bence Konya’nın. Yanlışsam ben de saçımı boyatırım.” ifadelerini kullandı.

İddiayı kaybeden yarışmacı Hamza Mercimek’in, saçını pembeye boyaması bekleniyor.

MasterChef’te etli ekmek iddiası: Konya’nın mı, Kastamonu’nun mu VİDEO

