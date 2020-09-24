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- MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü
MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü
MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, Masterclass eğitimi alan yarışmacılardan Eray, gecenin kazananı oldu.
- Haber Merkezi
- 24.09.2020 - 03:07
- Güncelleme : 24.09.2020 - 03:07
MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'ten Masterclass eğitimi aldı.
TABAKLAMA TEKNİĞİ VE HAMBURGER EKMEĞİ
Masterclass eğitiminde ilk önce tabaklama teknikleri öğrenen yarışmacılar, daha sonra Danilo Şef'in eğitimine geçti ve hamburger ekmeği yapmayı öğrendi.
SON 4'LÜ PAVLOVA TARİFİNİ ÖĞRENDİ
Finale kalan son 4 yarışmacı ise Somer Şef'ten Pavlova tatlısının inceliklerini dinledi.
KAZANAN ERAY OLDU
Finalde en iyi tabağı yaparak bu haftanın Masterclass'ını kazanan isim Eray oldu.
MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü