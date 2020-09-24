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    MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü

    MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde, Masterclass eğitimi alan yarışmacılardan Eray, gecenin kazananı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2020 - 03:07
    • Güncelleme : 24.09.2020 - 03:07
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    MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü

    MasterChef Türkiye 2020'nin yeni bölümünde yarışmacılar Somer Şef, Danilo Şef ve Mehmet Şef'ten Masterclass eğitimi aldı.

    TABAKLAMA TEKNİĞİ VE HAMBURGER EKMEĞİ

    Masterclass eğitiminde ilk önce tabaklama teknikleri öğrenen yarışmacılar, daha sonra Danilo Şef'in eğitimine geçti ve hamburger ekmeği yapmayı öğrendi.

    SON 4'LÜ PAVLOVA TARİFİNİ ÖĞRENDİ

    Finale kalan son 4 yarışmacı ise Somer Şef'ten Pavlova tatlısının inceliklerini dinledi.

    KAZANAN ERAY OLDU

    Finalde en iyi tabağı yaparak bu haftanın Masterclass'ını kazanan isim Eray oldu.

    MasterChef'te yarışmacılar Masterclass için ter döktü

    MasterChef te yarışmacılar Masterclass için ter döktü #1

    MasterChef te yarışmacılar Masterclass için ter döktü #2

    MasterChef te yarışmacılar Masterclass için ter döktü #3

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