Mastürbasyon sahnesiyle gündem olmuştu! Hafsanur Sancaktutan eleştirilere cevap verdi Oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz yıllarda rol aldığı bir projedeki mastürbasyon sahnesine yönelik eleştirilere, "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi" şeklinde yanıt verdi.

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Son dönemlerde yıldızı parlayan genç kadın oyunculardan biri de Hafsanur Sancaktutan.

Rol aldığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla övgü alan oyuncu, zaman zaman da eleştirilerin hedefi oluyor.

Bunların başında ise dijital platformda yayınlanan 'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesi yer alıyor.

Sancaktutan'ın kendini tatmin ettiği anlar, sosyal medyanın gündemine düşmüştü.

"Benim kurallarıma aykırı değil"

Tepkilere cevap veren Sancaktutan, "Aslında bu konuya dair çok fazla konuşmak istemiyorum, ben işimi yapıyorum, senaryoda yazan neyse benim kurallarıma aykırı olmadığı sürece normal buluyorum ben bunları." ifadelerini kullanmıştı.

Ancak söz konusu sahne, sık sık sosyal medyada gündeme getiriliyor.

"Ne gerekirse yaparım"

Harper's Bazaar dergisine konuşan genç oyuncu, meşhur sahne hakkında uzun süren sessizliğini bozarak şu açıklamayı yaptı:

"Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz."