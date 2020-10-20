Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer kimdir? Neriman'ın hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı'nda en küçük kardeşi oynayan Neriman, performansı ile ilgi görüyor. Peki Gizem Katmer'in oynadığı Neriman'ın hastalığı nedir?

Masumlar Apartmanı dizisiyle dikkatleri çeken isimlerden biri de Gizem Katmer oldu. Neriman karakterini canlandıran Gizem Katmer, performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Peki, Masumlar Apartmanı’nın Neriman’ı Gizem Katmer kimdir?

MASUMLAR APARTMANI NERİMAN KİMDİR?

Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye ve Gülben’in kız kardeşi olan Neriman onlardan hiç iyilik görmeyince tek sığınağı babası ve abisi Han oldu. Han elinden geldikçe Neriman’ı korumak istese de hasta ablaları nedeniyle onun da zor duruma düştüğünü görüyor. Neriman ise hayata tutunmak için astım hastalığının yanında ablalarının kötü davranışlarını da yenmek zorunda.

GİZEM KATMER KİMDİR?

Gizem Katmer 1995 yılında dünyaya gelmiştir. Gizem Katmer Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı bölümünden mezun olmuştur.

2020 yapımı Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Masumlar Apartmanı’nın kadrosunda yer alan Gizem Katmer, ailesi ve özgürlüğü arasında sıkışıp kalmış Neriman’a hayat veriyor.

NERİMAN'IN HASTALIĞI NEDİR?

Masumlar Apartmanı Neriman karakteri astım hastası ve kendine zarar vermesiyle biliniyor. İlk bölümde diğerlerine göre daha normal bir ruh haline sahip görünen astım hastası bir karakteri canlandıran Masumlar Apartmanı sakini Neriman aslında mazoşist bir yapıya sahip, ev içerisinde yaşadığı büyük gerilimin izleri kollarında açıkça görülen Neriman strese girdikçe kollarını yara açana kadar kaşıyıp üstüne kolonya döküyor ve canının yanmasından zevk alıyor tıp literatüründe mazoşizm olan bu rahatsızlık ilerleyen bölümlerde Neriman’ın başına çok dert açacak gibi görünüyor.