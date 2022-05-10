Masumlar Apartmanı'nın Neriman'ı Gizem Katmer nişanlandı

'Masumlar Apartmanı' dizisiyle ünlenen oyuncu Gizem Katmer nişanlandığını duyurdu.

'Masumlar Apartmanı' dizisinde 'Neriman' karakterine hayat veren oyuncu Gizem Katmer, nişanlandı.

Evlilik yolunda ilk adımı atan Katmer ve Aydoğdu, aile arasında yapılan sade bir tören ile yüzük taktı.

Artık nişanlı

Nişanda çekilen fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan Gizem Katmer'e, tebrik mesajları yağdı.

27 yaşındaki oyuncunun paylaşımlarına, rol arkadaşları Merve Dizdar ve Ezgi Mola da yorum yaptı.